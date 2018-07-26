Hollywood'un bilmediğiniz yüzü

Çok beğendiğiniz o ünlünün evini "pislik götürüyor" desek. Ya da evinde şeffaf iç çamaşırlarıyla dolaştığını söylesek. Bütün bunları biz iddia etmiyoruz elbette. Bir zamanlar ünlülerin evlerinde çalışanlar gün gelip oradan ayrıldıklarında o ünlünün özel hayatıyla ilgili bütün kirli çamaşırlarını da ortaya döküyor.
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