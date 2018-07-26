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Hollywood'un bilmediğiniz yüzü

Hollywood'un ünlülerinin kameralar karşısındaki hallerini biliyorsunuz. Peki ya evlerindeki yani kapalı kapılar ardındaki durumları hakkında bir fikriniz var mı?

Hürriyet Haber
26.07.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:
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Hollywoodun bilmediğiniz yüzüNext

 Çok beğendiğiniz o ünlünün evini "pislik götürüyor" desek. Ya da evinde şeffaf iç çamaşırlarıyla dolaştığını söylesek. Bütün bunları biz iddia etmiyoruz elbette. Bir zamanlar ünlülerin evlerinde çalışanlar gün gelip oradan ayrıldıklarında o ünlünün özel hayatıyla ilgili bütün kirli çamaşırlarını da ortaya döküyor.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

Etiketler: sinema , ünlülerin sırları

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