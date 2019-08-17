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Hollywood'dan geldi halı dokudu

 Hollywod'un ışıltılı dünyasından tatile geldi hiç bilmediği bir başka dünyanın renklerine kendini kaptırdı.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

Hürriyet Haber
17.08.2019 - 10:49 | Son Güncelleme:
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Hollywooddan geldi halı dokuduNext

Beyazperdenin Oscar ödüllü yıldızlarından biri bir süredir ailesiyle birlikte sessiz sedasız İstanbul'u geziyor. Eşi ise zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla kentin tarihi ve turistik renklerini takipçilerine gösteriyor.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Etiketler: Mattnew McConaughey , camila alves , Mary Kathlene McCabe

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