Hollywood'dan geldi halı dokudu

Beyazperdenin Oscar ödüllü yıldızlarından biri bir süredir ailesiyle birlikte sessiz sedasız İstanbul'u geziyor. Eşi ise zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla kentin tarihi ve turistik renklerini takipçilerine gösteriyor.
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