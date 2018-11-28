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Hollywood'da 'abisi' varmış!

Günümüzün gözde TV yıldızlarından Can Yaman'ın Hollywood'da bir 'abisi' varmış meğer.

Hürriyet Haber
28.11.2018 - 12:14 | Son Güncelleme:
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Hollywoodda abisi varmışNext

Hani derler ya "Dünyada herkesin bir benzeri vardır" diye... Bu genel olarak doğru büyük olasılıkla. Günümüzün en gözde dizi oyuncularından Can Yaman'ın da çok uzaklarda, Hollywood'da kendisine ikizi kadar benzeyen bir meslektaşı var.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÜRRİYET ARŞİV, FACEBOOK

Etiketler: jason momoa , tv dizisi

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