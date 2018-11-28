Hollywood'da 'abisi' varmış!

Hani derler ya "Dünyada herkesin bir benzeri vardır" diye... Bu genel olarak doğru büyük olasılıkla. Günümüzün en gözde dizi oyuncularından Can Yaman'ın da çok uzaklarda, Hollywood'da kendisine ikizi kadar benzeyen bir meslektaşı var.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÜRRİYET ARŞİV, FACEBOOK
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