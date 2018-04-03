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Hollyood için ünlüler bir arada

İstanbul Gentlemen’s Society, Altın Küre üyesi ve Kelebek yazarı olan Barbaros Tapan şerefine önceki akşam özel bir davet verdi. St. Regis İstanbul Otel’de yapılan davete sinema ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.

Hürriyet Haber
03.04.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:
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Hollyood için ünlüler bir aradaNext

İstanbul Gentlemen’s Society, Altın Küre üyesi ve Kelebek yazarı olan Barbaros Tapan şerefine önceki akşam özel bir davet verdi. St. Regis İstanbul Otel’de yapılan davete sinema ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.

Etiketler: Meryem Uzerli , Wilma Elles

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