Hollyood için ünlüler bir arada

İstanbul Gentlemen’s Society, Altın Küre üyesi ve Kelebek yazarı olan Barbaros Tapan şerefine önceki akşam özel bir davet verdi. St. Regis İstanbul Otel’de yapılan davete sinema ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.
İstanbul Gentlemen’s Society, Altın Küre üyesi ve Kelebek yazarı olan Barbaros Tapan şerefine önceki akşam özel bir davet verdi. St. Regis İstanbul Otel’de yapılan davete sinema ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.
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