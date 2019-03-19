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    Dünyanın konuştuğu Türk! 'O bir psikopat'

    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı düzenleyen Türk asıllı Hollanda vatandaşı Gökmen Tanış'ın ailesi ve yakınları konuştu.

    DHA/AA - Fotoğraflar: AA/AP/AFP/Reuters/Getty Images
    19.03.2019 - 08:10 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın konuştuğu Türk O bir psikopatNext

    Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, 18 Mart günü yerel saatle 10.45’te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

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