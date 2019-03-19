Dünyanın konuştuğu Türk! 'O bir psikopat'

Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, 18 Mart günü yerel saatle 10.45’te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
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