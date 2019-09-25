Hızla kayboluyorlar! İşte Dünya'yı bekleyen o büyük tehlike
Hızla tükeniyorlar... Su, petrol ve bal arılarının giderek tükenmekte olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Ama bunlar dışında da çok farkında olmadığımız ve kötü kullanım nedeniyle tükenmekte olan ve hayatımızda önemli bir yer tutan başka şeyler var.
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