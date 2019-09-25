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    Haberler >Teknoloji>Hızla kayboluyorlar! İşte Dünya'yı bekleyen o büyük tehlike

    Hızla kayboluyorlar! İşte Dünya'yı bekleyen o büyük tehlike

    Hızla tükeniyorlar... Su, petrol ve bal arılarının giderek tükenmekte olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Ama bunlar dışında da çok farkında olmadığımız ve kötü kullanım nedeniyle tükenmekte olan ve hayatımızda önemli bir yer tutan başka şeyler var.

    BBC Türkçe
    25.09.2019 - 00:31 | Son Güncelleme:
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    Hızla kayboluyorlar İşte Dünyayı bekleyen o büyük tehlikeNext

    Deniz kıyıları ve çöller kumla doluyken nasıl olur da kum kıtlığı baş gösteriyor diyebilirsiniz?

    Etiketler: bilim , uzay , toprak
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