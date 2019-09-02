Hızla artıyor! Veliler telaşlı

Gelecekte mevcut mesleklerin yüzde 62’sinin yapay zeka teknolojileriyle dönüşüme uğrayacağı, yüzde 33’ünün yok olacağı ve yalnızca yüzde 5’inin mevcut varlığını koruyacağı öngörülüyor. Veliler ise çocuklarının geleceği konusunda endişeli. Liselerde verilecek yapay zeka dersleriyle öğrencilerde geleceğin mesleklerine dair farkındalığın artırılması hedefleniyor.
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