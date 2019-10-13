Hırsızları hiçbir şey durduramadı

İstanbul Bahçelievler'de bilgisayar malzemesi yüklü minibüsü soyan hırsızlar, ne kendisini görüntüleyen vatandaşa ne de engel olmak isteyenlerin fırlattıklarına aldırış etti. Yaklaşık 35 bin lira değerinde bilgisayar malzemesi çalan hırsızların o anları saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
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