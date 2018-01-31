Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Gurme>Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi 10 restoran

Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi 10 restoran

Yoğun baharat kullanımıyla farklı lezzetler denemek isteyenlerin vazgeçilmezi Hint mutfağını keşfedebileceğiniz adresleri derledik...

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:
1 / 11
Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi 10 restoranNext

Damaklarda inanılmaz tatlar bırakan Hint mutfağı, baharatları ve çeşit çeşit yemekleriyle tüm dünyayı cezbediyor. İdli, biryani, momos, chaat, keema en özel lezzetler arasında yer alıyor. İşte Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi Hint restoranlarından bazıları…

Etiketler: Hint mutfağı , Hint restoranları , Hint yemekleri yenilecek yerler

En Yeni Kelebek Galeriler

Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi 10 restoran

Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi 10 restoran

Yiyin hanımlar! Bu iştah sizindir

Yiyin hanımlar! Bu iştah sizindir

Dayımgille yoga yapıyoruz

Dayımgille yoga yapıyoruz

Oktay'a sürpriz parti

Oktay'a sürpriz parti

Saçlarını kanserli çocuklara bağışladı

Saçlarını kanserli çocuklara bağışladı

Perdeye mi sarındın

Perdeye mi sarındın

Yasak aşk haberlerine inat...

Yasak aşk haberlerine inat...

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Tatlılarıyla düşen serotoninizi arttıracak 5 mekân

Tatlılarıyla düşen serotoninizi arttıracak 5 mekân

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri