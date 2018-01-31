Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi 10 restoran

Damaklarda inanılmaz tatlar bırakan Hint mutfağı, baharatları ve çeşit çeşit yemekleriyle tüm dünyayı cezbediyor. İdli, biryani, momos, chaat, keema en özel lezzetler arasında yer alıyor. İşte Hint mutfağını sevmenizi sağlayacak en iyi Hint restoranlarından bazıları…
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