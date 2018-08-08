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    Haberler >Teknoloji>Hindistan ve Brezilya'da çekilen ve sosyal medyayı kasıp kavuran görüntüler

    Hindistan ve Brezilya'da çekilen ve sosyal medyayı kasıp kavuran görüntüler

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    Hürriyet Haber
    08.08.2018 - 18:21 | Son Güncelleme:
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    Hindistan ve Brezilyada çekilen ve sosyal medyayı kasıp kavuran görüntülerNext

    Brezilya ve Hindistan... Yoksulluğu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir ülke... Peki bu ülkelerin arka sokaklarında sizi neler bekliyor biliyor musunuz? İşte sosyal medyada milyonlarca insanın paylaştığı ve görenleri şaşkına çeviren o fotoğraflar...

    Etiketler: hindistan , hindu , dünya , sosyal medya

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