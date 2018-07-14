Söylediklerinize gülüp geçiyorum

Instagram qozlarıyla adını duyuran sonra da en büyük hayali olan moda dünyasına adım atan 27 yaşındaki Iskra Lawrence önceki gün Miami'de plajda görüntülendi. Parlak turuncu renkli bir bikini giyen Lawrence arkadaşlarıyla birlikte denize girdi ve gün boyu kahkahalarıyla plajı çınlattı.
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