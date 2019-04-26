Hiçbir yerim "sahte" değil

Sosyal medya paylaşımları sayesinde adını duyuran Daisy Keech, ilk zamanlarda pozlarıyla büyük beğeni topluyordu. Ama zamanla bazı takipçileri, bedeninin bazı bölümlerini özellikle de kalçasını, bazı uygulamalar kullanarak daha kusursuz göstermeye çalıştığını ileri sürmeye başladı.
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