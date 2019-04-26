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Hiçbir yerim "sahte" değil

Instagram şöhreti, kalçasının "sahte" olduğunu ileri sürenlerin yanıldığını kanıtlamak için bunu yaptı.

Hürriyet Haber
26.04.2019 - 15:28 | Son Güncelleme:
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Hiçbir yerim sahte değilNext

Sosyal medya paylaşımları sayesinde adını duyuran Daisy Keech, ilk zamanlarda pozlarıyla büyük beğeni topluyordu. Ama zamanla bazı takipçileri, bedeninin bazı bölümlerini özellikle de kalçasını, bazı uygulamalar kullanarak daha kusursuz göstermeye çalıştığını ileri sürmeye başladı.

INSTAGRAM

Etiketler: Daisy Keech , ınstagram , SOSYAL MEDYA

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