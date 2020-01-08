Hiç evli bir erkekle birlikte olmadım

Jennifer Aniston ise bu olayların ardından "aldatılan kadın" simgesine dönüştü. Yıllar sonra bile hep aynı şekilde anıldı. Dünyanın en gözde erkeğinin bir başkası uğruna boşandığı kadın olarak anıldı Aniston. Daha sonra aralarında John Meyer'in de bulunduğu birçok ünlüyle aşk yaşadı. Justin Theroux ile evlenip boşandı. Son olarak yine Altın Küre ödül gecesinde en çok ilgi çeken konuklardan biriydi. Özellikle de Brad Pitt ödüle teşekkür konuşması için çıktığında kameralar yine ona döndü.