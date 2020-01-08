Hiç evli bir erkekle birlikte olmadım

Aradan 15 yıl geçti ama her şey hala ilk günkü tazeliğini koruyor... 2016'daki boşanmayla artık tarihe karışmış olması gereken Angelina Jolie, Brad Pitt ve Jennifer Aniston aşk üçgeni yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bunun nedeni ise 2005'te boşanan Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın Altın Küre ödülleri nedeniyle yeniden bir araya gelmeleri.
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Her ne kadar yan yana fotoğraf bile vermeseler de eski çiftin bir araya gelmesi eski defterlerin de yeniden açılmasına neden oldu. Önce Angelina Jolie'nin Brad Pitt ile ilişkileri ilk ortaya çıktığında verdiği demeçler tekrar ortaya çıktı, ardından da Pitt'in özel yaşamına ilişkin açıklamaları.
DEPO PHOTOS
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Jolie, birlikte rol alıkları Mr and Mrs Smith filminin setinde aşk yaşadıkları iddia edildiğinde verdiği bir röportajda asla evli bir erkekle ilişki yaşamadığını söyledi. Jolie o dönemde eğer evli bir erkekle birlikte olursa kendini asla affetmeyeceğini de sözlerine ekledi. Jolie "Evli bir erkekle özel bir ilişkiye girmek, annemi aldatan babamı da hatırlayınca benim affedebileceğim bir şey değil. Eğer bunu yapsaydım aynada kendime bakamazdım" diye konuştu.
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Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2005 tarihli Bay ve Bayan Smith filminde birlikte kamera karşısına geçtiler. O dönemde aralarında romantik bir ilişki olduğu iddiaları basına yansımaya başladı. Çekimleri bitmesinden bir süre sonra aynı yılın sonbaharında Brad Pitt ile o dönem evli olduğu Jennifer Aniston boşanacaklarını duyurdu.
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O dönemde Pitt ile ilişkisi olduğu iddialarına Jolie "sadece arkadaş" olduklarını, romantik bir ilişki yaşamadıklarını" söyleyerek yanıt verdi. Yine o süreçte hayatında hiç kimse olmadığını söyleyen Jolie, Brad Pitt ve ilk evlatlık oğlu Maddox ile tatil yaparken objektiflere takıldı.
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Angelina Jolie'nin koruması Mark Behar da ünlü yıldızla çalışmayı bıraktıktan sonra onu Mr and Mrs Smith'in setinde kamera arkasında öpüşürken gördüğünü söylemişti. Brad Pitt ile Angelina Jolie o filmin tamamlanmasından sonra gerçek hayatta aşk yaşamaya başladılar.
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Üç tane biyolojik, üç tane evlatlık olmak üzere altı çocuk sahibi oldular. 2014 yılında evlenen çift 2016 yılında boşanmaya karar verdiklerini açıkladı.
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Jennifer Aniston ise bu olayların ardından "aldatılan kadın" simgesine dönüştü. Yıllar sonra bile hep aynı şekilde anıldı. Dünyanın en gözde erkeğinin bir başkası uğruna boşandığı kadın olarak anıldı Aniston. Daha sonra aralarında John Meyer'in de bulunduğu birçok ünlüyle aşk yaşadı. Justin Theroux ile evlenip boşandı. Son olarak yine Altın Küre ödül gecesinde en çok ilgi çeken konuklardan biriydi. Özellikle de Brad Pitt ödüle teşekkür konuşması için çıktığında kameralar yine ona döndü.
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Bu arada Brad Pitt de törendeki konuşmasında "Aslında törene annemle birlikte gelecektim. Fakat yanımda hangi kadını görseler aşk yaşadığımızı iddia ediyorlar. O yüzden yalnız geldim" dedi. Pitt daha sonra yaptığı açıklamada da özel hayatının berbat gittiğini söyledi.
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Özetle Angelina Jolie, Brad Pitt ve Jennifer Aniston arasındaki aşk üçgeni geçip giden zamana bile yenilmedi. Görünüşe göre her üçü de aynı sektörde etkin oldukları sürece tekrar tekrar gündeme gelecek. v