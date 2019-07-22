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Hey gidi yakışıklı! Sen de yıllara teslim olmuşsun

Yakışıklı görüntüsüyle beyazperdeninin bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncu geçip giden yıllara teslim olmuş.

Hürriyet Haber
22.07.2019 - 15:04 | Son Güncelleme:
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Hey gidi yakışıklı Sen de yıllara teslim olmuşsunNext

Milyarder iş adamı Lawrene Stroll, 60'ıncı doğum gününü İtalya'nın Capri arasında kutladı. Kutlamaya katılan ünlü konuklar arasında İngiliz kraliyet ailesinin eski gelini Sarah Ferguson'ın yanı sıra Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta Jones da vardı.

BACKGRID UK

Etiketler: michael douglas , catherine zeta jones , capri adası

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