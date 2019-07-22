Hey gidi yakışıklı! Sen de yıllara teslim olmuşsun

Milyarder iş adamı Lawrene Stroll, 60'ıncı doğum gününü İtalya'nın Capri arasında kutladı. Kutlamaya katılan ünlü konuklar arasında İngiliz kraliyet ailesinin eski gelini Sarah Ferguson'ın yanı sıra Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta Jones da vardı.
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