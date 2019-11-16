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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
16 Kasım 2019 - 10:44,

Hersek Lagünü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

YALOVA'nın Altınova ilçesinde, bazı kuş türlerinin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi nedeniyle ’Kuş Oteli’ olarak bilinen Hersek Lagünü, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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Kuşlara ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Köprüsü projesinde değişikliğe gidilip, köprüye kavis verilen Hersek Lagünü, bugünlerde, en kalabalık dönemini yaşıyor.

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Kasım ayı itibariyle şu anda 221 kuş çeşidinin konakladığı lagünde, Haziran ayında göç eden flamingolar da geri döndü.

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Flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.

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Şu ana kadar bin civarında flamingonun konakladığı Hersek Lagünü’nde bu rakam her geçen gün artıyor.

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Lagünün, bu yıl yapılan kuş gözlem kuleleri ile de özellikle doğaseverler ve fotoğrafçılar için çok önemli bir yer haline gelmesi hedefleniyor.

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Türkiye'nin tek tapulu gölü olan Hersek Lagünü’nde kuş görüntüleri meraklılarını bölgeye çağırıyor.

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