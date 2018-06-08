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    Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı!

    Avustralyalı yazar Paul Ham, Alman diktatör Adolf Hitler'in çocukluğu ve gençliğine ilişkin çok tartışılacak birçok bilgiye yeni kitabında yer verdi. 'Young Hitler: The Making of the Führer' isimli kitapta, Hitler'in 'mesih' gibi ulu bir karakter yaratmak için geçmişini nasıl sildiğini anlatan Ham, bir diktatörün doğuşunu detaylarıyla anlattı.

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:
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    Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktıNext

    Paul Ham'ın yeni kitabı tüm dünyayı kana bulayan kanlı bir diktatörün çocukluğuna ait en detaylı anlatıları içeriyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber

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