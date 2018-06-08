Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı!

Avustralyalı yazar Paul Ham, Alman diktatör Adolf Hitler'in çocukluğu ve gençliğine ilişkin çok tartışılacak birçok bilgiye yeni kitabında yer verdi. 'Young Hitler: The Making of the Führer' isimli kitapta, Hitler'in 'mesih' gibi ulu bir karakter yaratmak için geçmişini nasıl sildiğini anlatan Ham, bir diktatörün doğuşunu detaylarıyla anlattı.
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