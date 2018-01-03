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    Haberler >Dünya>Herkesten bu fotoğrafı saklamak istiyorlar! Gerçek aslında çok farklı...

    Herkesten bu fotoğrafı saklamak istiyorlar! Gerçek aslında çok farklı...

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    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:
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    Herkesten bu fotoğrafı saklamak istiyorlar Gerçek aslında çok farklı...Next

    Kuzey Kore'den kaçan eski bir kadın asker, dünyanın en büyük dördüncü ordusunda stres ve beslenme yetersizliği nedeniyle kadınların regl olamadığını, tecavüzün ise pek çok kadın asker için hayatın bir parçası olduğunu söylüyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , KUZEY KORE , KORE , Kuzey Kore , Güney Kore
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