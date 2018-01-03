Herkesten bu fotoğrafı saklamak istiyorlar! Gerçek aslında çok farklı...

Kuzey Kore'den kaçan eski bir kadın asker, dünyanın en büyük dördüncü ordusunda stres ve beslenme yetersizliği nedeniyle kadınların regl olamadığını, tecavüzün ise pek çok kadın asker için hayatın bir parçası olduğunu söylüyor.
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