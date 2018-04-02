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Herkesin gözünden kaçıyor ama... Uçağa binenler buna dikkat!

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Hürriyet Haber
02.04.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:
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Herkesin gözünden kaçıyor ama... Uçağa binenler buna dikkatNext

Hepimiz yılda defalarca kez uçağa biniyoruz ama uçakların pek çok özelliği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. MailOnline Travel hiç fark etmediğimiz fakat hayat kurtarma potansiyeline sahip olan 8 uçak demirbaşını belirledi.

Etiketler: uçak , uçak yolculuğu , uçak bileti

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