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Herkesin gözünden kaçıyor ama... Uçağa binecekler dikkat!

Hepimiz yılda defalarca kez uçağa biniyoruz ama uçakların pek çok özelliği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. MailOnline Travel hiç fark etmediğimiz fakat hayat kurtarma potansiyeline sahip olan detayları sıraladı.

Hürriyet Haber
16.09.2019 - 00:49 | Son Güncelleme:
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Herkesin gözünden kaçıyor ama... Uçağa binecekler dikkatNext

Cam oyuğu: Kabin basıncı ve dışarısının basıncı her zaman çok farklıdır.

Etiketler: uçak , uçak yolculuğu , uçak bileti , haberler

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Herkesin gözünden kaçıyor ama... Uçağa binecekler dikkat!

Herkesin gözünden kaçıyor ama... Uçağa binecekler dikkat!

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