Herkesin gözünden kaçıyor ama... Uçağa binecekler dikkat!
Hepimiz yılda defalarca kez uçağa biniyoruz ama uçakların pek çok özelliği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. MailOnline Travel hiç fark etmediğimiz fakat hayat kurtarma potansiyeline sahip olan detayları sıraladı.
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