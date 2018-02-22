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Elbisesi üzerinden döküldü

Ünlü modelin kırmızı halıda giydiği iddialı kıyafetten parçalar kopup kırmızı halıya döküldü.

Hürriyet Haber
22.02.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:
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Elbisesi üzerinden döküldüNext

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri dün gece Londra'da yapılan törenle kazananlara verildi. Özellikle kadın ünlüler arasında şıklık yarışının yaşandığı gecede beklenmedik ilginç gelişmeler de oldu. Model Melinda London objektiflere poz verirken elbisesi kelimenin tam anlamıyla üzerinden döküldü.

Fotoğraflar: Backgrid UK, AP, APF, Reuters

Etiketler: brit awards , brit ödülleri , müzik ödülleri

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