Elbisesi üzerinden döküldü

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri dün gece Londra'da yapılan törenle kazananlara verildi. Özellikle kadın ünlüler arasında şıklık yarışının yaşandığı gecede beklenmedik ilginç gelişmeler de oldu. Model Melinda London objektiflere poz verirken elbisesi kelimenin tam anlamıyla üzerinden döküldü.
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