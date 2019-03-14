Herkesin böyle abisi olsa!

Ekranın yakışıklı oyuncularından Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun, Instagram sayfasında abisiyle çekilen bir pozunu paylaştı. Kardeş Özçivit'in "Havayı güzel görünce biz" notuyla yaptığı bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
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