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Herkesin böyle abisi olsa!

Her an göz önünde olan ünlüleri tanıyorsunuz. Peki ya kardeşlerini?

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV 

Hürriyet Haber
14.03.2019 - 10:58 | Son Güncelleme:
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Herkesin böyle abisi olsaNext

Ekranın yakışıklı oyuncularından Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun, Instagram sayfasında abisiyle çekilen bir pozunu paylaştı. Kardeş Özçivit'in "Havayı güzel görünce biz" notuyla yaptığı bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: ünlüler ve kardeşleri , ünlülerin kardeşleri , ünlülerin kaç kardeşi var

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