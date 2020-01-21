‘Herkesin belediye başkanı olacağım’

Neden göçmenlere daha sıcak bakan Yeşiller ya da Sosyal Demokrat Parti (SPD) değil de CSU’ya girdiniz?Bunun iki sebebi var. Benim kökenim Türkiye. Ama burada doğup büyüdüm. Buranın kültürünü, değerlerini aldım. Annem, ben 9 yaşındayken ağabeyimle beni kiliseye götürdü. Kilisede ayini izledik. Biz şaşırmıştık. Annem bizim şaşkınlığımızı anlayıp “Bakın oğlum, siz artık buralısınız. Buranın kültürünü de dinini de tanımanız lazım. Bu kültüre de yabancı kalmamalısınız. O nedenle kiliseyi de görmenizi istedim” dedi. Elbette kökenimizi unutmayacağız. Ama buradaki kültüre, geleneklere de uyum sağlayacağız. Güzel olan, iki dünyayı tanımak ve ikisini birleştirmek.