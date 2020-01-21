‘Herkesin belediye başkanı olacağım’

Ozan İyibaş 37 yaşında, Almanya doğumlu. Onu bir hafta öncesine kadar kendi yaşadığı şehir dışında kimse tanımıyordu. Ancak merkez sağ Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi’nden Münih’in yanı başındaki Neufahrn’de belediye başkanı adayı gösterilince hem bir anda tüm Almanya’nın tanıdığı yüz oldu hem de ilgi odağı. Kısa bir süre önce CSU’nun yine Bavyera’da Wallerstein belediye başkanı adayı gösterdiği Şener Şahin, “Bir Müslüman CSU’yu temsil edemez” tartışmaları ve tepkileri üzerine adaylıktan çekilmişti. CSU’nun buna karşı Neufahrn’de bir başka Türk ve Müslümanı aday göstermesi, “Müslüman belediye başkanı olur mu” yeniden alevlendirdi. Ama bu sefer aday gösterilen Ozan İyibaş pes etmedi ve “Ben mücadeleciyim. Mevcut ön yargıları yıkmak istiyorum” dedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Neufahrn, Münih ile Münih Havaalanı arasında. 20 bin 300 nüfuslu bir kent. Nüfusun 4 bin 429’u göçmen ve bunun yarısı da Türkiye kökenli. Neufahrn’in şimdiki belediye başkanı Yeşiller’li. Neufahrn’de 38 yıldır belediye başkanı çıkaramayan CSU, Türkiye kökenli olan Ozan İyibaş’la Yeşiller ve Sosyal Demokrat seçmenlerin de oylarını alarak şeytanın bacağını kırmak istiyor. Hürriyet’e konuşan Ozan İyibaş, hem adaylık sürecini hem de hedeflerini anlattı.
2
Kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz?Annem, 1973’te Diyarbakır’ın Türkmenhacı köyünden, babam askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Şükürlü köyünden misafir işçi olarak Almanya’ya geldiler. Ben, 1982 Freising doğumluyum. Üç kardeşiz, üçümüz de burada doğduk. Burada eğitimimizi ve sosyalizasyonumuzu tamamladık. Ortaokul ve lise eğitiminden sonra bankacılık bölümünü bitirdim Sparkasse’nin Freising şubesinde çalıştım. Son 9 yıl Freising’te merkez Sparkasse banka müdürlüğü yaptım. Sonra da şirketlere danışmanlık hizmeti veren bir iş yeri açtım. Ama içimde hep siyaset ateşi vardı. 2007’de CSU’ya girdim, şimdi de Neufahrn belediye başkanı adayıyım.
3
Neden göçmenlere daha sıcak bakan Yeşiller ya da Sosyal Demokrat Parti (SPD) değil de CSU’ya girdiniz?Bunun iki sebebi var. Benim kökenim Türkiye. Ama burada doğup büyüdüm. Buranın kültürünü, değerlerini aldım. Annem, ben 9 yaşındayken ağabeyimle beni kiliseye götürdü. Kilisede ayini izledik. Biz şaşırmıştık. Annem bizim şaşkınlığımızı anlayıp “Bakın oğlum, siz artık buralısınız. Buranın kültürünü de dinini de tanımanız lazım. Bu kültüre de yabancı kalmamalısınız. O nedenle kiliseyi de görmenizi istedim” dedi. Elbette kökenimizi unutmayacağız. Ama buradaki kültüre, geleneklere de uyum sağlayacağız. Güzel olan, iki dünyayı tanımak ve ikisini birleştirmek.
4
CSU’yu seçmemde ikinci etken ise adı Hıristiyan olduğu için bir Müslüman bu partiye giremez düşüncesini yıkmak. Bazıları diyor ki, “Biz Hıristiyan partisiyiz, Müslüman üye olamaz”. O zaman bu insanlar Hıristiyanlığı anlamamış. Öbür tarafta bazıları diyor ki, “Biz Müslümanız, bir Hıristiyan cemaatine girmeyiz”. Onlar da Müslümanlığın değerlerini anlamamış. Ben Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’ne girerken, bu iki taraftaki ön yargılarla da mücadele etmek istedim. Ben mücadeleyi seviyorum.
5
Bunun dışında CSU, Bavyera’da 50 yılın üzerinde iktidarda. Ben 1982’de doğdum. Bugün bu toplumda iyi bir öğrenim görüp, banka müdürü ve belediye başkanı adayı olduysam, bunu hem bu topluma hem de iktidar partisi CSU’ya borçluyum. Elbette benim de mücadelem var. Ama önüm kapanmadı. CSU’ya karşı değil, CSU sayesinde başardım. Ben eski düşünceleri kırmak istiyorum. Gelecekte ister Türk olsun, ister Alman veya başka bir milletten. Bu ülkede yaşayan herkes, “Bu ülke bizim ülkemiz” demeli.
6
Mesela CSU’nun eski başkan yardımcısı Peter Gauweiler, “Bir Müslümanın CSU Genel Başkanı olması, Mekke’de bir papazlık makamı olması gibi tuhaf bir şey” dedi. Bunlar dünde kalmış düşünceler. Bu düşünce, 10 sene sonra da beni parmakla gösterip, “Bu Türk uyum sağlamadı” diyecek.
7
Ben bu eski düşünceleri yıkmak istiyorum. Ben bu düşüncelere karşı, “Hayır biz o değiliz. Biz bu topluma olumlu katkılarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz” demek istiyorum. Hep onlar ve bizler deniliyor. Oysa hedef, “Biz” düşüncesinin yerleşmesini sağlamak.
8
10 gün içinde en az 150 röportaj verdim. Bu toplumda bazı şeylerin 10-15 sene içinde değişmesini istiyorum. Bir Türk’ün CSU’dan kaymakam, belediye başkanı, bakan ya da başbakan olabilmesinin tartışma konusu olmamasını istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum.
9
Adaylığınız kentte nasıl karşılanıyor?Yüzde 90 olumlu. Beni zaten tanıyorlar, nasıl biri olduğumu biliyorlar. Ben sadece kökenime indirgenmek istemiyorum. Benim yeteneklerimle beni değerlendirmelerini istiyorum. “Almanya, Gauweiler’in söylediği Almanya değil, beni de belediye başkanı yapan bir ülke” demek istiyorum. Wallerstein’da Şener Şahin gelen tepkiler üzerine adaylıktan çekildi. Ben dedim ki, “İki seçeneğim var. Ya yılıp vazgeçeceğim ya da mücadele edeceğim”. İkinci seçenekte karar kıldım.
10
Yeşiller’in, Sosyal Demokrat seçmenlerin de oylarını almak istiyorum. Ben herkesin belediye başkanı olacağım. Kazanmak için sadece CSU’nun değil, diğer parti seçmenlerin de oylarına ihtiyacım var.
11
Peki anketlerde nasıl sonuç çıkıyor?Neufahrn’in nüfusu 20 bin 300. 4 bin 429 göçmen kökenli. Bunun yarısı Türkiye kökenli. Şimdiki Neufahrn belediye başkanı Yeşiller’li. CSU, 38 yıldır Neufahrn’de belediye başkanı çıkaramamış. Ben 15 Mart’ta yapılacak seçimi kazanarak, şeytanın bacağını kırmak istiyorum. Bir ankete göre seçmenlerin yüzde 43’ü Müslüman bir belediye başkanı istemiyor. Ama yüzde 49’u “Benim için Müslüman olup olmaması önemli değil” diyor. Benim için önemli olan bardağın yarısının dolu olması. Ben bu yüzde 49’u almak istiyorum. Yüzde 43’üne de Ozan İyibaş’ın iyi bir belediye başkanı olabileceğini göstermek istiyorum.