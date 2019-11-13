Herkesi ilgilendiriyor! Miras kalan ev için ne yapılmalı?

Miras, çoğu zaman aileler arasında büyük sorunlara yol açıyor. Özellikle ev paylaşımında anlaşmazlık yaşanıyor. Miras kalan evde kim ne kadar paya sahip, vergisi var mı, miras kalan ev hangi şartlarda satılır.
Altın fiyatları 13 Kasım Çarşamba gününde piyasaların açılması ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında geliyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi altın türlerinin arasında en popüler olan iki ürünün değeri merak ediliyor. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum.