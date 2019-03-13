Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Herkesi ilgilendiriyor... Bu şartları taşıyanlar toplu para alabilir!

Herkesi ilgilendiriyor... Bu şartları taşıyanlar toplu para alabilir!

Belirli şartları taşıyanlar yıllarca SGK’ya ödedikleri primleri iade alabilecek. Yaş şartını yerine getirseniz bile ödediğiniz primler emekli olmaya imkan tanımıyorsa prim iadesi talep edilebilir, SGK’dan toplu ödeme alabilirsiniz. Ayrıca maaşı yüksek olan ya da birden fazla işyerinde çalışanlar da bu imkandan yararlanabilir.

Noyan DOĞAN
13.03.2019 - 08:31 | Son Güncelleme:
1 / 25
Herkesi ilgilendiriyor... Bu şartları taşıyanlar toplu para alabilirNext

SİGORTA primlerinin iadesi, okuyucuların merak ettiği konuların başında geliyor. Kimileri, emekli olamadığından, yatırdığı primleri geri alıp alamayacağını soruyor, kimileri primlerini geri almak istediğini belirtiyor, kimileri de fazla ödediği primlerin iade edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Etiketler: prim ödemeleri , sgk prim , sgk prim günü , haberler

En Yeni Foto Galeriler

08 Ocak 2019 Gazete Manşetleri

08 Ocak 2019 Gazete Manşetleri

Beşiktaş düğmeye bastı! Transfer...

Beşiktaş düğmeye bastı! Transfer...

Onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı!

Onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı!

Fenerbahçeli yıldızın menajeri bombayı patlattı: 'Barcelona ile görüştük...'

Fenerbahçeli yıldızın menajeri bombayı patlattı: 'Barcelona ile görüştük...'

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu...

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu...

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Recep Çetin'e ilginç destek

Recep Çetin'e ilginç destek

Önce dua okudu, ardından ateş etti

Önce dua okudu, ardından ateş etti

Türkiye'nin en güzel kış adresi! 170 TL'ye rüya gibi tatil...

Türkiye'nin en güzel kış adresi! 170 TL'ye rüya gibi tatil...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.