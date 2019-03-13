Haberler >Ekonomi>Herkesi ilgilendiriyor... Bu şartları taşıyanlar toplu para alabilir!
Herkesi ilgilendiriyor... Bu şartları taşıyanlar toplu para alabilir!
Belirli şartları taşıyanlar yıllarca SGK’ya ödedikleri primleri iade alabilecek. Yaş şartını yerine getirseniz bile ödediğiniz primler emekli olmaya imkan tanımıyorsa prim iadesi talep edilebilir, SGK’dan toplu ödeme alabilirsiniz. Ayrıca maaşı yüksek olan ya da birden fazla işyerinde çalışanlar da bu imkandan yararlanabilir.
SİGORTA primlerinin iadesi, okuyucuların merak ettiği konuların başında geliyor. Kimileri, emekli olamadığından, yatırdığı primleri geri alıp alamayacağını soruyor, kimileri primlerini geri almak istediğini belirtiyor, kimileri de fazla ödediği primlerin iade edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
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