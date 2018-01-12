Herkese balığı sevdirecek 10 deniz mahsulleri restoranı

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması deniz mahsulleri açısından da pek çok lezzeti kolaylıkla tadabilmemizi sağlıyor. Denizin derinliklerinden gelen bu lezzetleri sunumlarıyla farklı kılan restoranlar ise herkesin gözdesi. İşte herkese balığı sevdiren en iyi 10 restoran...
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