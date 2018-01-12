Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Gurme>Herkese balığı sevdirecek 10 deniz mahsulleri restoranı

Herkese balığı sevdirecek 10 deniz mahsulleri restoranı

Eğer "denizden babam çıksa yerim" diyenlerdenseniz bu mekanlar tam size göre... Balığın en lezzetlisini yiyebileceğiniz 10 mekân önerisini derledik.

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:
1 / 11
Herkese balığı sevdirecek 10 deniz mahsulleri restoranıNext

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması deniz mahsulleri açısından da pek çok lezzeti kolaylıkla tadabilmemizi sağlıyor. Denizin derinliklerinden gelen bu lezzetleri sunumlarıyla farklı kılan restoranlar ise herkesin gözdesi. İşte herkese balığı sevdiren en iyi 10 restoran...

Etiketler: balık restoranları , balık , en iyi balıkçılar , balık mekanları , istanbul mekanları , istanbul yeme içme

En Yeni Kelebek Galeriler

Derya'nın zor gecesi

Derya'nın zor gecesi

Gizem'in kınası yakıldı!

Gizem'in kınası yakıldı!

Nursel Ergin, çocuklarıma şeker yediriyor!

Nursel Ergin, çocuklarıma şeker yediriyor!

Çok konuşulan aşkta sürpriz gelişme...

Çok konuşulan aşkta sürpriz gelişme...

Altta kalmam ben de bu fotoğrafı paylaşırım

Altta kalmam ben de bu fotoğrafı paylaşırım

Sıla ile Ahmet Kural ayrıldı

Sıla ile Ahmet Kural ayrıldı

Bitmeyen tatil

Bitmeyen tatil

Yakın çekim ünlüler

Yakın çekim ünlüler

Tuba Cenevre yolcusu

Tuba Cenevre yolcusu

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri