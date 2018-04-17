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Herkes yapÄ±yor ne var bunda!

TV yÄ±ldÄ±zÄ± Ã¶nce itiraf etti sonra da kendini bÃ¶yle savundu.

HÃ¼rriyet Haber
17.04.2018 - 13:37 | Son GÃ¼ncelleme:
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Herkes yapÄ±yor ne var bundaNext

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en yaygÄ±n sosyal medya araÃ§larÄ±ndan biri Instagram. Hem Ã¼nlÃ¼ler hem de sÄ±radan insanlar Ã§ektikleri boy boy pozlarÄ±nÄ± bu medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±yor. PekÃ§oÄŸu da fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±na vermeden Ã¶nce filtreleyip, Ã§eÅŸitli uygulamalar da kullanarak olabildiÄŸince kusursuz hale getiriyor.

FotoÄŸraflar: InstagramÂ

Etiketler: lauren goodger , instagram , sosyal medya

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