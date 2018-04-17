Herkes yapÄ±yor ne var bunda!

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en yaygÄ±n sosyal medya araÃ§larÄ±ndan biri Instagram. Hem Ã¼nlÃ¼ler hem de sÄ±radan insanlar Ã§ektikleri boy boy pozlarÄ±nÄ± bu medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±yor. PekÃ§oÄŸu da fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±na vermeden Ã¶nce filtreleyip, Ã§eÅŸitli uygulamalar da kullanarak olabildiÄŸince kusursuz hale getiriyor.
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