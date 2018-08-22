Herkes şaka yapıyor zannetti ama... Mehmet Ali Erbil'in zor günleri!
Uzun zamandır “Vertigo” hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs’ta bayramın ilk günü sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan seyirciler ünlü komedyene alkışlarla destek verdi.
Uzun zamandır “Vertigo” hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs’ta bayramın ilk günü sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan seyirciler ünlü komedyene alkışlarla destek verdi.
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