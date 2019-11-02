Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Herkes onu konuşuyordu... Vefat etti ve listenin ilk sırasına oturdu
Forbes, 'yılın en çok kazanan ölü ünlüleri' listesini açıkladı.
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Bakın ilk sırada kim var...
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10-Nipsey Hussle
3
31 Mart’ta öldürülen Nipsey Hussle’ın serveti öldüğünde 8 milyon dolardı. Ölümüyle gündem olan ünlü yıldız 6 ayda servetine 11 milyon dolar daha eklendi.
4
9-Prince
5
3 yıl önce ölen ABD’li şarkıcı Prince, varislerine 1 yılda 12 milyon dolar kazandırarak listenin 9’uncusu oldu.
6
8-Marilyn Monroe
7
57 yıl önce henüz 36 yaşında yaşamını yitiren Marilyn Monroe, 2.1 milyon dolar miras bırakmıştı.
8
Dünyanın en ünlü ölü yıldızı olan Monroe’nun servetine son 1 yılda 13 milyon dolar daha eklendi. 8’inci sıradaki Monroe, listenin ilk 10’unda yer alan tek kadın.
9
7-John Lennon
10
Beatles’ın 1980’de öldürülen müzisyeni John Lennon, bu yıl 14 milyon dolar kazandırdı.
11
6-Dr. Seuss
12
28 yıl önce ölen çocuk kitabı yazarı Dr. Seuss’un servetine 19 milyon daha eklendi.
13
5-Bob Marley
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Müziğin efsanevi ismi Jamaikalı müzisyen Bob Marley, 37 yıl önce öldüğünde serveti 30 milyon dolardı.
15
Son 1 yılda 1 milyarın üzerinde dinlenen Marley, kulaklık ve mikrofon satışı yapılan markası sayesinde 20 milyon dolar kazandı.
16
4-Arnold Palmer
17
3 yıl önce ölen ABD’li golf yıldızı Arnold Palmer, reklam işbirlikleri sayesinde bir yılda 30 milyon dolar kazandı.
18
3-Charles Schulz
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19 yıl önce ölen ABD’li efsanevi çizer Charles Schulz, dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından Snoopy’nin yaratıcısıydı. Ünlü çizgi dizisi Peanuts’ın (Fıstıklar) lisansı yenilenince, Schulz’un servetine 38 milyon dolar eklendi.
20
2-Elvis Presley
21
1977’de kalp krizinden ölen Elvis Presley (42) son 1 yılda 39 milyon dolar kazandırdı.
22
Sadece ABD Memphis’teki malikanesi Graceland, yarım milyon ziyaretçi aldı. Öldüğünde serveti 19.6 milyon dolardı. Bugün, 300 milyon doları geçti.
23
1-Michael Jackson
24
Listede 2013’te bu yana 7’nci kez zirveye oturan Michael Jackson, 1 yılda varislerine 60 milyon dolar kazandırdı.
25
Dinlenme oranı 1.8 milyardan 2.1 milyara yükselen Jackson’ın serveti, 10 yılda 2.5 milyar dolar arttı.