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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16 Kasım 2019 - 12:31,

Herkes merakla bekliyor! 2020 yılında hangi günler tatil olacak...

İlk ara tatil dün başladı. 24 Kasım Pazar gününe kadar sürecek. İşte 2020'nin tatil günleri...

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1YILBAŞI

YILBAŞI

1 GÜN TATİL

* 1 Ocak / Çarşamba

* 2 Ocak Perşembe İş Başı

2

30-31 Aralık veya 2-3 Ocak'la birleştirilip 5 güne çıkarılabilir.

3İKİNCİ ARA TATİL SÖMESTIR

İKİNCİ ARA TATİL SÖMESTIR

16 GÜN TATİL

* 18 Ocak / Cumartesi- 2 Şubat / Pazar

* 3 Şubat Pazartesi İş Başı

(Sadece okulları ilgilendiriyor)

4ÜÇÜNCÜ ARA TATİL

ÜÇÜNCÜ ARA TATİL

9 GÜN TATİL

* 4 Nisan / Cumartesi- 12 Nisan / Pazar

* 13 Nisan Pazartesi İş Başı

(Sadece okulları ilgilendiriyor)

523 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN TATİL

* 23 Nisan / Perşembe (Cuma (İş günü))

6

24 Nisan'la birleştirilip 2 güne çıkartılabilir. Hafta sonuna da denk geldiğinden 4 günlük bir tatil yapılabilir.

71 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

RESMİ TATİL 1 GÜN

* 1 Mayıs / Cuma

* 4 Mayıs Pazartesi İş Başı

8

Hafta sonu ile birleşince 3 gün tatil anlamına geliyor.

919 MAYIS ATATÜRKÜ ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 RESMİ GÜN TATİL

* (Pazartesi (İş günü)) 19 Mayıs / Salı

* 20 Mayıs Çarşamba İş Başı

10

18 Mayıs Pazartesi günü ile birleştirilerek, hafta sonunu da kapsarsa 4 günlük tatil yapılır.

11RAMAZAN BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI

4 GÜN TATİL

* 23 Mayıs / Cumartesi(Arife)-Pazar-Pazartesi-Salı

* 27 Mayıs Çarşamba İş Başı

* Resmi Tatil 4 Gün

12

19 Mayıs'tan sonra 20,21,22 Mayıs günleri ve 27,28,29 Mayıs günleri izin alınıp hafta sonları dahil 16 gün izin yapılabilir.

1315 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

1 GÜN TATİL

* 15 Temmuz / Çarşamba

* 16 Temmuz Perşembe İş Başı

14

13-14 Temmuz ya da 16-17 Temmuz alınarak hafta sonu ile birleştirilirse, 5 gün tatil yapılabilir.

15KURBAN BAYRAMI

KURBAN BAYRAMI

5 GÜN TATİL

* 30 Temmuz / Perşembe(Arife-yarım gün)- Cuma- Cumartesi- Pazar- Pazartesi

* 4 Ağustos Salı İş Başı

16

27 Temmuz'dan başlayarak veya sonrasında 4 gün izin alınarak uzun bir tatil yapılabilir.

1730 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

HAFTA SONUNA DENK GELİYOR

* 30 Ağustos / Pazar

* 31 Ağustos Pazartesi İş Başı

1829 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

1 GÜN TATİL

* 29 Ekim / Perşembe

* 30 Ekim Cuma İş Başı

* Resmi Tatil 1 Gün

19

Ancak 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı arifesi Cuma günü için de birleştirilerek, hafta sonunu da kapsayan 4,5 gün izin yapılabilir.

20

2020’de Toplam Kaç Gün Resmi Tatil Var?

2020’de cumartesi ve pazar günleri sayılırsa 15 buçuk gün, eğer cumartesi ve pazar günleri çıkarılırsa 10 buçuk gün tatil yapılıyor. 

Ancak birleştirilerek izin yapabilirseniz gün sayısı artar.

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