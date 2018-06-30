Herkes bunu konuşuyor

Geçip giden yıllara meydan okuyan Tom Cruise bir kez daha herkesi şaşırttı. Kendisine şöhret yolunu açan Top Gun filminin ikincisi için kamera karşısına geçen Cruise'un aradan geçen 32 yıl içinde neredeyse hiç değişmemiş olduğu görüldü.
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