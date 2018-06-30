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Herkes bunu konuşuyor

Geçip giden yıllara meydan okuyan Tom Cruise bir kez daha herkesi şaşırttı. Kendisine şöhret yolunu açan Top Gun filminin ikincisi için kamera karşısına geçen Cruise'un aradan geçen 32 yıl içinde neredeyse hiç değişmemiş olduğu görüldü.

Hürriyet Haber
30.06.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:
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Bu durum, Cruise'u sosyal medyanın gündeminde de ilk sıralara taşıdı.

Fotoğraflar: Instagram, Twitter 

Etiketler: top gun maverick , kelly mcgillis

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