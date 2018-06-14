Herkes bu elbiseye baktı: Folyo kağıdına sarınmış

Yönetmenliğini Garry Ross'un üstlendiği ve kadrosunda sinema yıldızlarından podyumun ünlülerine kadar çok sayıda ünlünün yer aldığı Ocean's 8 filminin Londa galası Leicester Square'deki Cineworld'de yapıldı.
Filmin kadın yıldızları kırmızı halıda şıklık yarışına girdi. O geçiş sırasında en çok ilgi gören kişi ise Rihanna oldu.
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