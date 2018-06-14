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Herkes bu elbiseye baktı: Folyo kağıdına sarınmış

Yıldızları buluşturan filmin galası yapıldı. İşte kırmızı halıdaki ilginç anlar.

Hürriyet Haber
14.06.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:
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Herkes bu elbiseye baktı: Folyo kağıdına sarınmışNext

Yönetmenliğini Garry Ross'un üstlendiği ve kadrosunda sinema yıldızlarından podyumun ünlülerine kadar çok sayıda ünlünün yer aldığı Ocean's 8 filminin Londa galası Leicester Square'deki Cineworld'de yapıldı.

Filmin kadın yıldızları kırmızı halıda şıklık yarışına girdi. O geçiş sırasında en çok ilgi gören kişi ise Rihanna oldu.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Pacfic Coast 

Etiketler: ocean's 8 , rihanna , sandra bullock , garry ross

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