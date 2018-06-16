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'Herkes boşandı, bir ben kaldım'

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın boşanma kararı bozuldu. Karara itiraz edip Yargıtay’a başvuran Şener, “Herkes doğru düzgün boşanıyor, bir ben boşanamadım” dedi.

Behlül AYDIN
16.06.2018 - 08:53 | Son Güncelleme:
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Herkes boşandı, bir ben kaldımNext

2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın çekişmeli boşanma davası geçen ocak ayında sonuçlanmış ve beklenen karar çıkmıştı. Ancak Şener’in kesinleşmemiş karara itiraz ettiği ve bu nedenle boşanmanın gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Etiketler: gazete haberi

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