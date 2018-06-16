'Herkes boşandı, bir ben kaldım'

2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın çekişmeli boşanma davası geçen ocak ayında sonuçlanmış ve beklenen karar çıkmıştı. Ancak Şener’in kesinleşmemiş karara itiraz ettiği ve bu nedenle boşanmanın gerçekleşmediği ortaya çıktı.
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