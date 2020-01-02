Hercai'nin Melike'si Aslı Samat: 98 kilo verdim

'DM'DEN EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYORUM'

-Sosyal medyada DM kutum değişti. Evlilik teklifleri filan alıyorum. Bu arada zayıfladığım için değil bu kiloda olduğum için geliyor o mesajlar. Ama ben kızlarınkilere bakıyorum. Diyet listesi atanlar oluyor abla bir baksana diyorlar. Ama doktor değilim yanlış bilgi vermemek için yorum yapmıyorum.

-Pelin Öztekin de benim gibi başarılı bir şekilde zayıfladı. Hatta ben ondan daha başarısız bile ilerlemiş olabilirim. O pilatesini sporunu eksiksiz yaptı.

-Kilo verdikten sonra en yakınlarımdan bile beni tanıyamayanlar oldu.

-Beni Melis Birkan'a benzetiyorlar. Gurur duyarak söylüyorum çünkü gerçekten çok güzel.