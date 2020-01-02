Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 17:14,
Hercai'nin Melike'si Aslı Samat: 98 kilo verdim
Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat, bugün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 6 yılda 98 kilo veren Aslı Samat, yeni hayatını anlattı...
Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat, bugün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 6 yılda 98 kilo veren Aslı Samat, yeni hayatını anlattı...
'SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'
-98 kilo verdim. 100 kilo vermiş olmak istiyorum ama o son ikiyi hala veremedim. Şuan 75 kiloyum.
-Sinir krizi geçirdim bir gece yarısı. Mutsuzdum aşk yok iş yok para yok hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda başka da bir şey yok.
-O yüzden bir gecede karar verdim. Ağladım ağladım sabah kalktım anneme tüp mide ameliyatı olacağım dedim. O da 'Sana bunu söylemeye çalışıyordum tepkinden korktuğum için söyleyemedim' dedi.
'PİZZAYLA KAHVALTI YAPIYORDUM'
-O dönem bir iş yapabildim. Otobüste ikili koltuklara oturamıyordum utanıyordum.
-Son 3 sene yedim yalan söyleyemem ilaçtan diyemem.
-Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum.
-Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum.
-Kıyafet bulamadığım için elbiselerimi annem dikiyordu. Eski kıyafetlerimi saklamıyorum hepsini dağıttım.
-Tekrar o kadar kilo almayacağım biliyorum. İstanbul'da ve Midyat'ta ayrı pilates hocam var.
'DM'DEN EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYORUM'
-Sosyal medyada DM kutum değişti. Evlilik teklifleri filan alıyorum. Bu arada zayıfladığım için değil bu kiloda olduğum için geliyor o mesajlar. Ama ben kızlarınkilere bakıyorum. Diyet listesi atanlar oluyor abla bir baksana diyorlar. Ama doktor değilim yanlış bilgi vermemek için yorum yapmıyorum.
-Pelin Öztekin de benim gibi başarılı bir şekilde zayıfladı. Hatta ben ondan daha başarısız bile ilerlemiş olabilirim. O pilatesini sporunu eksiksiz yaptı.
-Kilo verdikten sonra en yakınlarımdan bile beni tanıyamayanlar oldu.
-Beni Melis Birkan'a benzetiyorlar. Gurur duyarak söylüyorum çünkü gerçekten çok güzel.
'BİKİNİ GİYDİM AMA HENÜZ VAKTİ GELMEMİŞ'
-Kilo verince muhakkak giyeceğim dediğim şey bikiniydi, giydim. Ama kenara attım çünkü henüz onu giymenin vakti gelmemiş. Biraz daha mayoyla devam edeceğim.
'16 KİLO DAHA VERMEK İSTİYORUM'
-16 kilo daha vermek istiyorum. 59 olmak istiyorum devamı benim için sağlıksız olur.
-Vücudumda deformasyonlar oldu. Bir takım estetik operasyonları da geçirdim.
7