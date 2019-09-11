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Her zaman yanındayız Rihanna!

Müzik ve moda dünyasının ünlüleri Rihanna'ya destek için bir araya geldi.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
11.09.2019 - 09:38 | Son Güncelleme:
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Her zaman yanındayız RihannaNext

Müziğin yanı sıra moda alanında da adını duyuran Rihanna, hiç durmadan çalışıyor. Bu yıl açıklanan en çok kazanan kadın müzik yıldızları listesinde ilk sırada yer alan Rihanna, yeni iç çamaşırı koleksiyonunu New York Moda Haftası kapsamında tanıttı.

BACKGRID USA 

Etiketler: savage fenty x , new york moda haftası

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