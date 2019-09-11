Her zaman yanındayız Rihanna!

Müziğin yanı sıra moda alanında da adını duyuran Rihanna, hiç durmadan çalışıyor. Bu yıl açıklanan en çok kazanan kadın müzik yıldızları listesinde ilk sırada yer alan Rihanna, yeni iç çamaşırı koleksiyonunu New York Moda Haftası kapsamında tanıttı.
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