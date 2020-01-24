Her veda yeni bir başlangıçtır

Geçen yılın en çok konuşulan bağımsız filmlerinden “Elveda”, dokunaklı hikâyesi kadar başrolündeki rap sanatçısı Awkwafina’nın Altın Küre’ye aday olmuş performansıyla da haftanın en iyi seçeceği olmayı başarıyor. 90’ların meşhur aksiyon komedilerinden “Bad Boys”un üçüncü filmi “Her Zaman Çılgın”, Will Smith ve Martin Lawrence’ı 17 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor.
ELVEDA/THE FAREWELL
Yönetmen: Lulu Wang
Oyuncular: Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo
2019-ABD-100’
DRAM, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Çin asıllı Amerikalı bağımsız film yönetmeni Lulu Wang’in ikinci filmi de olan “Elveda”, Sundance’ten başlayarak bir çok festivalde alkışlarla karşılandı ve 20’den fazla ödül topladı. En son “Jumanji: The Next Level”da izlediğimiz rap sanatçısı Awkwafina’nın Altın Küre’ye aday olan performansı da filmin aldığı övgüler arasında.
NE ANLATIYOR: Amerika’da büyüyen Lili’ye babası bir gün çok can sıkıcı bir haber verir: Çin’de yaşayan Nai Nai’sine, yani ninesine dördüncü evre akciğer kanseri teşhisi konulduğunu söyler. Aile bu haberi nineden saklayıp, kadının son günlerini huzur ve mutluluk içinde, ailesiyle birlikte geçirmesinin yerinde olacağına dair bir karar verir.
SON KARAR: Bu dokunaklı film, ölümden söz ederken aslında hayatı seçmeye dair bir hikâye anlatıyor. Haftanın en iyi seçeneği!
YAŞLI AMA ESKİMEMİŞLER
BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN/BAD BOYS FOR LIFE
Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah
Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig
2020-ABD, MEKSİKA-124’
AKSİYON, KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: Michael Bay’in ilkini 1995’te çektiği, Türkiye’de de “Çılgın İkili” adıyla gösterime giren aksiyon komedisi “Bad Boys”un 17 yıl sonra gelen 3. filmi. Will Smith ve Martin Lawrence’ı yeniden buluşturan filmin yönetmen koltuğunda bu kez, “Black” (2015), “Gangsta” (2018) gibi bağımsız aksiyonlarda da birlikte çalışmış Adil El Arbi ile Bilall Fallah birlikte oturuyor.
NE ANLATIYOR: Kendi kişisel çatışmalarının yanı sıra Mike ve Marcus, AMMO adı verilen Gelişmiş Miami Metro Operasyonları diye bilinen yeni bir polis birimi ile birlikte çalışmak zorundadırlar. Bu birim Miami Polis Departmanı’na gelişmiş teknolojik araştırma tekniklerini sunmaktadır.
SON KARAR: Türün takipçisiyseniz kaçırmayacağınız kesin. ABD vizyonundaki ilk hafta sonunda 60 milyon dolara yakın gişe elde eden filmin dördüncüsü için çalışmalara başlandığını da hatırlatalım.
YEDİĞİN ŞEY SENSİNDİR
İNSAN YİYENLER/THE YOUNG CANNIBALS
Yönetmen: Sam Fowler, Kris Carr
Oyuncular: Iacopo Paradisi, David Patrick Stucky James Knapp
2019-İNGİLTERE-100’
KORKU
İLK BAKIŞTA: Geçen sezonun sessiz sedasız yürüyen korku filmlerindendi. Yönetmenlerin de ilk sinema filmi.
NE ANLATIYOR: Bir grup arkadaş, göl kenarında keyifli bir hafta sonu geçirmeyi planladıkları tenha bir kamp alanına doğru yola çıkarlar. Planlamadıkları şey ise insan etinden yapılan hamburgerleri yemektir. Bu yaptıkları, onları birer birer avlayacak doğa üstü acımasız bir yaratığı geri getirir.
SON KARAR: B-tipi korku filmlerden hoşlananların eğlenebileceğini söyleyebiliriz.
BUNLAR DA VAR
MÜHR-Ü CİN
Yönetmen: Buğra Kekik
2020/TÜRKİYE/KORKU
Rana, müzikal tiyatro oyunlarında oynayan genç bir kadındır. Bir süredir görüşmüş olduğu Eren’le sevgili oldukları gün, eve geldiğinde bazı doğaüstü durumlarla karşılaşır.
MACERACI YÜZGEÇLER: BÜYÜK GÖSTERİ
Yönetmen: Mithat Gökçe
2020/TÜRKİYE/ANİMASYON
Kırmızı barbunya balığı Biba, arkadaşları Tuti, Babu, Çupa ve Taka Hamsi ile birlikte Bosfori halkına unutamayacakları bir gösteri hazırlıyor.
KUTUP KÖPEKLERİ/ARCTIC JUSTICE
Yönetmen: Aaron Woodley
2019/HİNDİSTAN, İNGİLTERE/ANİMASYON
Kutup posta şirketinde çalışan Buzul Tilkisi Swifty’nin en büyük hayali kutupların yıldızı en hızlı köpek (Husky) kuryesi olmaktır.
FERİDE: BU BİR KAŞ KALDIRIŞTIR
Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu, Zeynep Çamcı
2020/TÜRKİYE/KOMEDİ
Yer altındaki elbise dikim atölyesinde terzilik yapmakta olan ve çakma kahraman kıyafetleri diken Feride’nin hayalindeki kahramanlar bambaşkadır.
Her veda yeni bir başlangıçtır
Geçen yılın en çok konuşulan bağımsız filmlerinden “Elveda”, dokunaklı hikâyesi kadar başrolündeki rap sanatçısı Awkwafina’nın Altın Küre’ye aday olmuş performansıyla da haftanın en iyi seçeceği olmayı başarıyor. 90’ların meşhur aksiyon komedilerinden “Bad Boys”un üçüncü filmi “Her Zaman Çılgın”, Will Smith ve Martin Lawrence’ı 17 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor.
ELVEDA/THE FAREWELL
Yönetmen: Lulu Wang
Oyuncular: Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo
2019-ABD-100’
DRAM, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Çin asıllı Amerikalı bağımsız film yönetmeni Lulu Wang’in ikinci filmi de olan “Elveda”, Sundance’ten başlayarak bir çok festivalde alkışlarla karşılandı ve 20’den fazla ödül topladı. En son “Jumanji: The Next Level”da izlediğimiz rap sanatçısı Awkwafina’nın Altın Küre’ye aday olan performansı da filmin aldığı övgüler arasında.
NE ANLATIYOR: Amerika’da büyüyen Lili’ye babası bir gün çok can sıkıcı bir haber verir: Çin’de yaşayan Nai Nai’sine, yani ninesine dördüncü evre akciğer kanseri teşhisi konulduğunu söyler. Aile bu haberi nineden saklayıp, kadının son günlerini huzur ve mutluluk içinde, ailesiyle birlikte geçirmesinin yerinde olacağına dair bir karar verir.
SON KARAR: Bu dokunaklı film, ölümden söz ederken aslında hayatı seçmeye dair bir hikâye anlatıyor. Haftanın en iyi seçeneği!
YAŞLI AMA ESKİMEMİŞLER
BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN/BAD BOYS FOR LIFE
Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah
Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig
2020-ABD, MEKSİKA-124’
AKSİYON, KOMEDİ, SUÇ
İLK BAKIŞTA: Michael Bay’in ilkini 1995’te çektiği, Türkiye’de de “Çılgın İkili” adıyla gösterime giren aksiyon komedisi “Bad Boys”un 17 yıl sonra gelen 3. filmi. Will Smith ve Martin Lawrence’ı yeniden buluşturan filmin yönetmen koltuğunda bu kez, “Black” (2015), “Gangsta” (2018) gibi bağımsız aksiyonlarda da birlikte çalışmış Adil El Arbi ile Bilall Fallah birlikte oturuyor.
NE ANLATIYOR: Kendi kişisel çatışmalarının yanı sıra Mike ve Marcus, AMMO adı verilen Gelişmiş Miami Metro Operasyonları diye bilinen yeni bir polis birimi ile birlikte çalışmak zorundadırlar. Bu birim Miami Polis Departmanı’na gelişmiş teknolojik araştırma tekniklerini sunmaktadır.
SON KARAR: Türün takipçisiyseniz kaçırmayacağınız kesin. ABD vizyonundaki ilk hafta sonunda 60 milyon dolara yakın gişe elde eden filmin dördüncüsü için çalışmalara başlandığını da hatırlatalım.
YEDİĞİN ŞEY SENSİNDİR
İNSAN YİYENLER/THE YOUNG CANNIBALS
Yönetmen: Sam Fowler, Kris Carr
Oyuncular: Iacopo Paradisi, David Patrick Stucky James Knapp
2019-İNGİLTERE-100’
KORKU
İLK BAKIŞTA: Geçen sezonun sessiz sedasız yürüyen korku filmlerindendi. Yönetmenlerin de ilk sinema filmi.
NE ANLATIYOR: Bir grup arkadaş, göl kenarında keyifli bir hafta sonu geçirmeyi planladıkları tenha bir kamp alanına doğru yola çıkarlar. Planlamadıkları şey ise insan etinden yapılan hamburgerleri yemektir. Bu yaptıkları, onları birer birer avlayacak doğa üstü acımasız bir yaratığı geri getirir.
SON KARAR: B-tipi korku filmlerden hoşlananların eğlenebileceğini söyleyebiliriz.
BUNLAR DA VAR
MÜHR-Ü CİN
Yönetmen: Buğra Kekik
2020/TÜRKİYE/KORKU
Rana, müzikal tiyatro oyunlarında oynayan genç bir kadındır. Bir süredir görüşmüş olduğu Eren’le sevgili oldukları gün, eve geldiğinde bazı doğaüstü durumlarla karşılaşır.
MACERACI YÜZGEÇLER: BÜYÜK GÖSTERİ
Yönetmen: Mithat Gökçe
2020/TÜRKİYE/ANİMASYON
Kırmızı barbunya balığı Biba, arkadaşları Tuti, Babu, Çupa ve Taka Hamsi ile birlikte Bosfori halkına unutamayacakları bir gösteri hazırlıyor.
KUTUP KÖPEKLERİ/ARCTIC JUSTICE
Yönetmen: Aaron Woodley
2019/HİNDİSTAN, İNGİLTERE/ANİMASYON
Kutup posta şirketinde çalışan Buzul Tilkisi Swifty’nin en büyük hayali kutupların yıldızı en hızlı köpek (Husky) kuryesi olmaktır.
FERİDE: BU BİR KAŞ KALDIRIŞTIR
Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu, Zeynep Çamcı
2020/TÜRKİYE/KOMEDİ
Yer altındaki elbise dikim atölyesinde terzilik yapmakta olan ve çakma kahraman kıyafetleri diken Feride’nin hayalindeki kahramanlar bambaşkadır.