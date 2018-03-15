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Her gün milyonlarca insan içiyor ama bu detayları çok az kişi biliyor

Her ülkenin damak tadı ayrı ama hepsinin tutkusu aynı: Kahve...

Fotoğraflar: Alamy ve Instagram
15.03.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:
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Her gün milyonlarca insan içiyor ama bu detayları çok az kişi biliyorNext

Dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza çıkacağından emin olduğunuz şeylerden biri kahvedir. Afrika, Güney Amerika ya da Avrupa fark etmez, neredeyse her ülkenin kahve kültürü ve özel bir kahvesi vardır. Gelin bu kahvelere biraz yakından bakalım...

Etiketler: Kahve , kahve çeşitleri , dünya mutfağı

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