Her gün milyonlarca insan içiyor ama bu detayları çok az kişi biliyor

Dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza çıkacağından emin olduğunuz şeylerden biri kahvedir. Afrika, Güney Amerika ya da Avrupa fark etmez, neredeyse her ülkenin kahve kültürü ve özel bir kahvesi vardır. Gelin bu kahvelere biraz yakından bakalım...
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