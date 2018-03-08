Her şeyi elinin tersiyle itti 'dağ başına' yerleşti
1980'lerin Türkiye'sinin en güzel kadınlarından biriydi o... Işık Lisesi gibi Türkiye'nin en iyi eğitim veren kurumlarından birini bitirdi. Sonra da Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne girdi... Genç bir insanın hayal edebileceği her şeye sahipti sözün kısası.
Türkiye'de mankenliğin henüz yeni yeni meslek olarak kabullenildiği bir dönemde podyumların gözdelerinden biri haline geldi. Dizilerde ve filmlerde oynadı. Başarısız bir evlilik yaptı. Yine mesleğini sürdürdü. Sonra dönemin en gözde fotoğrafçılarından biriyle evlendi. Bir kızı oldu... Ve sonra hayatının kararını verdi. Daha doğrusu en büyük hayalini gerçekleştirdi. Mesleğinin doruğundayken her şeyi geride bırakıp tası tarağı topladı ve İstanbul'u terk etti. İşte "kirlendiğimi hissetmiştim" diyerek ardına bile bakmadan doğup büyüdüğü İstanbul'u da mesleğini de onun getirdiği kazancı da elinin tersiyle iten bir dönemin ünlü mankeni Merve İldeniz'in öyküsü...
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