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'Her şey bir anda durdu!'

Başak Sayan'ın ikiz çocuklarından Milan hasta oldu. Sayan, 'İnfluenza A' teşhisi konan oğlunun sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Hürriyet Haber
05.04.2019 - 12:51 | Son Güncelleme:
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Her şey bir anda durduNext

Başak Sayan, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"İnsan hayatta ne kadar anlamsız şeylere takıldığını, ne kadar küçük şeyleri dert ettiğini anlayamıyor. Daha düne kadar dert etttiğim her şey iki üç gündür anlamını yitirdi. Birkaç gün önce şiddetli ağlama ve kusma ile başlayan akut durum Milan’ın dengesini sağlayamaması ve sürekli iki adım atıp düşmesi sonucu ile tepe noktasına ulaşınca soluğu hastanede aldık."

Etiketler: murat vardal , ares

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