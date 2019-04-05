'Her şey bir anda durdu!'

"İnsan hayatta ne kadar anlamsız şeylere takıldığını, ne kadar küçük şeyleri dert ettiğini anlayamıyor. Daha düne kadar dert etttiğim her şey iki üç gündür anlamını yitirdi. Birkaç gün önce şiddetli ağlama ve kusma ile başlayan akut durum Milan’ın dengesini sağlayamaması ve sürekli iki adım atıp düşmesi sonucu ile tepe noktasına ulaşınca soluğu hastanede aldık."
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