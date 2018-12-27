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    Haberler >Gündem>Her şey 1986'da tarlasını sürerken bulduğu bir heykelle başladı

    Her şey 1986'da tarlasını sürerken bulduğu bir heykelle başladı

    Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve bu yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tarladan zirveye uzanan hikayesi dikkati çekiyor. Örencik köyünde bir çiftçinin 1986 yılında tarlasını sürerken bulduğu heykellerle gün yüzüne çıkan ve Alman Arkeoloji Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Schmidt'in dünyaya tanıttığı Göbeklitepe, son dönemde dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.

    AA - İHA
    27.12.2018 - 13:10 | Son Güncelleme:
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    Her şey 1986da tarlasını sürerken bulduğu bir heykelle başladıNext

    Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve bu yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tarladan zirveye uzanan hikayesi dikkati çekiyor. Örencik köyünde bir çiftçinin 1986 yılında tarlasını sürerken bulduğu heykellerle gün yüzüne çıkan ve Alman Arkeoloji Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Schmidt'in dünyaya tanıttığı Göbeklitepe, son dönemde dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler

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