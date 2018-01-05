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Her lezzetli yemek ‘yasak’ değildir

Sağlıklı yemekler bulabileceğiniz en iyi 10 restoran...

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv ve Instagram
05.01.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:
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Her lezzetli yemek ‘yasak’ değildirNext

‘Sağlıklı yemek’ deyince akla renksiz bir haşlanmış tavuğun, tatsız tuzsuz salataların, sıkıcı tencere yemeklerinin geldiği günler geride kaldı. Söz konusu beslenme olunca neyin doğru neyin yanlış sayıldığı hâlâ tartışılıyor ama hemen hemen bütün sağlık otoritelerinin hemfikir olduğu birkaç temel kural var: Sebze ağırlıklı beslenmek, şekerden uzak durmak, iyi yağlar tüketmek ve her şeyi mevsiminde yemek... Jürimiz bu kriterlere uygun yemekler bulabileceğiniz restoranları seçti.

Etiketler: sağlıklı beslenme , Sağlıklı yemekler , en iyi 10

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