Her gün giderek büyüyen karnÄ±na yarÄ±m milyon sterlin harcadÄ±
Genellikle Ã¼nlÃ¼ler hamile kaldÄ±klarÄ±nda bu sÃ¼reÃ§ten bile gelir elde ederler. Hamileyken poz verir ya da anne- baba ve bebeklere yÃ¶nelik Ã¼rÃ¼nlerin reklam filmlerinde oynarlar ve banka hesaplarÄ±na da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r miktarda para eklenir. Ama Ä°ngiliz kraliyet ailesine geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda katÄ±lan Meghan Markle iÃ§in bunun tam tersi sÃ¶z konusu oldu.Â
BACKGRID USA, BACKGRID UK, BARCROFT MEDIA, DEPO PHOTOS
Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± alan 37 yaÅŸÄ±ndaki Markle, yedi aylÄ±k hamile. Ancak karnÄ± burnundayken bile resmi gÃ¶revlerini aksatmadan Ã¼lke iÃ§indeki etkinliklere de gidiyor, yurt dÄ±ÅŸÄ± gezilerine de. Ä°ÅŸte bu durum da kraliyet ailesinin bÃ¼tÃ§esinde hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir gedik aÃ§tÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, BARCROFT MEDIA, DEPO PHOTOS
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