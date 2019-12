Lopez, harika bir yıl geçirdiğini söyleyen Lopez, birkaç ay içinde Süper Kupa finalinin devre arasında sahneye çıkacağını, turnelerinin iyi geçtiğini belirtti. Ardından da Alex Rodriguez ile nişanlandığını hazırlatarak, ünlü olmadan önceki yaşamına da gönderme yaparak "Bronx'tan çıkan her genç kızın hayali benim için gerçek oldu. New York Yankee'lerinden biri bana evlenme teklif etti" dedi. Lopez, uzun süredir New York Yankees takımının eski oyuncularından Alex Rodriguez ile birlikte. Çift, bir süre önce nişanlandıklarını açıkladı.



BACKGRID UK