Jennifer Lopez katıldığı TV programında seyircileri güldüren bir açıklama yaptı: "Her genç kızın hayali benim başıma geldi."
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Bu yılın en çok konuşulan ünlülerinden biri olan Jennifer Lopez, ABD'de yayınlanan Saturday Night Live adlı programa konuk oldu. Programın ilk bölümünde maskulen bir kıyafet giyen 50 yaşındaki Lopez, 2019 yılının kendisi açısından nasıl geçtiğini anlattı.
BACKGRID UK
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Lopez, harika bir yıl geçirdiğini söyleyen Lopez, birkaç ay içinde Süper Kupa finalinin devre arasında sahneye çıkacağını, turnelerinin iyi geçtiğini belirtti. Ardından da Alex Rodriguez ile nişanlandığını hazırlatarak, ünlü olmadan önceki yaşamına da gönderme yaparak "Bronx'tan çıkan her genç kızın hayali benim için gerçek oldu. New York Yankee'lerinden biri bana evlenme teklif etti" dedi. Lopez, uzun süredir New York Yankees takımının eski oyuncularından Alex Rodriguez ile birlikte. Çift, bir süre önce nişanlandıklarını açıkladı.
BACKGRID UK
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Lopez, sonraki bölümde de 19 yıl önce Grammy töreninde giydiği ünlü elbisenin bir benzerini giyerek kamera karşısına çıktı. Lopez, bu elbise içinde kendisini 19 yıl öncesinden çok daha iyi hissettiğini de belirtti.