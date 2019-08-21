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Her ay 1500 lira alabilirsiniz! Fırsatı kaçırmayın

Üniversiteyi kazanan öğrenciler için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Pek çok vakıf ve şirket öğrencilere destek veriyor. Aylık burslar 250 TL ile 1.500 TL arasında değişiyor. İşte üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar...

Hürriyet Haber
21.08.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Her ay 1500 lira alabilirsiniz Fırsatı kaçırmayınNext

Kurumların aradığı koşullara sahip burs adayları, belirlenen tarihler arasında başvuru yapıyor. Başvurular genellikle kurumun web sitesinden alınıyor. Az sayıdaki kurum, üniversitelerin burs ofisleri üzerinden işlem yapıyor.

Etiketler: öğrenci , haberler

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