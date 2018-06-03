Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Her an sürpriz yapabilirim

Her an sürpriz yapabilirim

Kaya Çilingiroğlu'nun dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" dediği öğrenildi. 10 aydır oyuncu Seda Sevin ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, geçen kış sevgilisini kızı Zehra Çilingiroğlu, iki ay öncede oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.

Hürriyet Haber
03.06.2018 - 18:30 | Son Güncelleme:
1 / 9
Her an sürpriz yapabilirimNext

Kaya Çilingiroğlu'nun dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" dediği öğrenildi. 10 aydır oyuncu Seda Sevin ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, geçen kış sevgilisini kızı Zehra Çilingiroğlu, iki ay öncede oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.

Etiketler: Kaya Çilingiroğlu kaç yaşında

En Yeni Kelebek Galeriler

Her an sürpriz yapabilirim

Her an sürpriz yapabilirim

Johnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu

Johnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu

İhaneti Esra Erol duyurmuştu! Olay kadın Burcu Sinem Ünsal'ın açıklaması Demet'i çıldırttı

İhaneti Esra Erol duyurmuştu! Olay kadın Burcu Sinem Ünsal'ın açıklaması Demet'i çıldırttı

Ünlü isimlerden kongreye büyük ilgi

Ünlü isimlerden kongreye büyük ilgi

İhaneti affetti tatile çıktı! Kibariye: Hatasız kul olmaz

İhaneti affetti tatile çıktı! Kibariye: Hatasız kul olmaz

Sürpriz evliliğini anlattı: Zaten aşığız, çocuk da istiyoruz!

Sürpriz evliliğini anlattı: Zaten aşığız, çocuk da istiyoruz!

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Yarım milyonu lavaboda unuttu!

Yarım milyonu lavaboda unuttu!

Mütevazı işadamı

Mütevazı işadamı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri