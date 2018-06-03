Kaya Çilingiroğlu'nun dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" dediği öğrenildi. 10 aydır oyuncu Seda Sevin ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, geçen kış sevgilisini kızı Zehra Çilingiroğlu, iki ay öncede oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.
Kaya Çilingiroğlu'nun dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" dediği öğrenildi. 10 aydır oyuncu Seda Sevin ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, geçen kış sevgilisini kızı Zehra Çilingiroğlu, iki ay öncede oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.
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