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    Yanardağa aldırış etmeden golf oynadılar

    Hawaii’de faaliyete geçen Kilauea yanardağının her an büyük bir patlama ile sarsılacağı belirtilirken, adada hayat her şeye rağmen devam ediyor.

    Hürriyet Haber
    17.05.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:
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    Yanardağa aldırış etmeden golf oynadılarNext

    Hawaii’ye bağlı Big Island adasında gerçekleşen patlamalar üzerine yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmaması konusunda uyarıyor. Uyarılar üzerine 2 binden fazla kişi evlerini tahliye ederken, bazı bölge sakinleri ise konuya daha soğukkanlı yaklaşıyor. Gökyüzündeki dev kül bulutuna aldırış etmeyen golfçüler, Hawaii Volcanoes Ulusal Parkı’nda objektife yansıdı.

    Etiketler: yanardağ , golf
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