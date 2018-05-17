Yanardağa aldırış etmeden golf oynadılar

Hawaii’ye bağlı Big Island adasında gerçekleşen patlamalar üzerine yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmaması konusunda uyarıyor. Uyarılar üzerine 2 binden fazla kişi evlerini tahliye ederken, bazı bölge sakinleri ise konuya daha soğukkanlı yaklaşıyor. Gökyüzündeki dev kül bulutuna aldırış etmeyen golfçüler, Hawaii Volcanoes Ulusal Parkı’nda objektife yansıdı.
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