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Her acısını bir "peki" ye sığdıran kadın

Aşk-ı Memnu dizisinin efsane karakteri Bihter Ziyagil ölümünün 9'uncu yılında yine gündemde...

Hürriyet Haber
24.06.2019 - 18:07 | Son Güncelleme:
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Her acısını bir peki ye sığdıran kadınNext

24 Haziran 2010'da final yapan dizinin tekrar bölümleri aradan yıllar geçmesine rağmen yine büyük ilgi görmeye devam ediyor.Dizinin takipçileri paylaşımlarıyla Bihter Ziyagil'i sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı...
İşte o ilginç mesajlardan bazıları...

Etiketler: beren saat

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