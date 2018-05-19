Hepsi Türkiye'nin gururu! Türkiye'de tanıyan az ama öyle işler yapıyorlar ki...

San Francisco’da yer alan siber dünyanın merkezi olarak bilinen Silikon Vadisi birçok büyük markaya ev sahipliği yapıyor. Apple, Windows, Intel, Google, Facebook, Twitter başta olmak üzere burada yer alan şirketler dünya ekonomisinin büyük bir kısmına da katkı sağlıyor. Silikon Vadisi'ndeki Türk girişimcilerin isimleri her geçen gün daha artıyor. Bizler de onlarla gururlanmaya devam ediyoruz. Peki kim bu isimler
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