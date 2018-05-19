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Hepsi Türkiye'nin gururu! Türkiye'de tanıyan az ama öyle işler yapıyorlar ki...

Teknoloji dünyasının merkezi olan Silikon Vadisi birçok girişimciyi bünyesinde barındırıyor. Peki, Silikon Vadisi'ndeki Türk girişimciler kimler?

Hürriyet Haber
19.05.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:
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Hepsi Türkiyenin gururu Türkiyede tanıyan az ama öyle işler yapıyorlar ki...Next

San Francisco’da yer alan siber dünyanın merkezi olarak bilinen Silikon Vadisi birçok büyük markaya ev sahipliği yapıyor. Apple, Windows, Intel, Google, Facebook, Twitter başta olmak üzere burada yer alan şirketler dünya ekonomisinin büyük bir kısmına da katkı sağlıyor. Silikon Vadisi'ndeki Türk girişimcilerin isimleri her geçen gün daha artıyor. Bizler de onlarla gururlanmaya devam ediyoruz. Peki kim bu isimler

Etiketler: silikon vadisi türk girişimcileri , eren bali , emrecan doğan

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