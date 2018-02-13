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Haberler >Ekonomi>Hepsi birer Nusr-ET olmaya çalışıyor

Hepsi birer Nusr-ET olmaya çalışıyor

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Ceyhun KUBURLU
13.02.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:
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Hepsi birer Nusr-ET olmaya çalışıyorNext

Tüm dünyanın tanıdığı Nusr-Et sadece restoranıyla değil, sunuş şekli, instagramı, ünlü ziyaretçileriyle de meşhur oldu. Yatırımcılar da Nusr-Et'in izinden o kadar ciddi gidiyor ki bazısı isim olarak da sınır tanımıyor.

Etiketler: gazetehaberleri , nusret , restoran

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