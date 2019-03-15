Hepsi bir arada

Müzik dünyasının ünlüleri Los Angeles'ta buluştu. iHeartRadio Ödülleri, düzenlenen bir törenle kazananlara verildi. Tören öncesi de kırmızı halıda renkli görüntüler yaşandı. Müzik dünyasının ünlüleri ilginç ve iddialı kıyafetleriyle fotoğrafçılara poz verdi. İşte gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
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