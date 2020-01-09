Henüz 13 yaşındayken öksüz kalmıştı: Annesinin intikamını alıyor!

Adını duyurmuş sıradan bir dizi oyuncusuydu. Ama Prens Harry ile evliliği ona hayal ettiği kadar büyük bir şöhret getirdi. Hatta bu ayrılık kararıyla bu şöhret ikiye katlandı. Artık daha çok ilgi çekiyor.



Yani Meghan başından beri peşinde koştuğu bu amaca erişmek için uğraştı ve sonunda Prens'i razı etti.