Henüz 13 yaşındayken öksüz kalmıştı: Annesinin intikamını alıyor!
Prens Harry ile Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık kararı almasıyla ilgili yorumların ardı arkası gelmiyor. Hem kraliyet ailesini uzun zamandır takip eden uzmanlar hem de ailenin sıkı takipçileri sosyal medyada bu kararın nedeniyle ilgili yorumlar yapıyor, bu kararın nedenlerini sorguluyor. Görünüşe göre aile tarafından resmi ve doyurucu bir açıklama yapılmadığı sürece de bunlar devam edecek. İşte sosyal medyada dolaşan o iddialar ve yorumlar.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Birçok kişi Prens Harry'nin annesinin intikamını aldığı görüşünde. Bu iddiayı savunanlara göre Harry, annesinin saray duvarları arasında yaşadığı, görünüşte masal gibi ama gerçekte tahammül edilmesi zor hayatın intikamını babasından ve babaannesinden böyle alıyor.
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Annesi Prenses Diana'yı henüz 13 yaşında bir çocukken kaybeden Prens Harry, babası Prens Charles ile babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'i ve üvey annesi Camilla'yı bu durumdan sorumlu görüyor.
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Gençlik yıllarında da adı birçok skandala karışan Prens Harry, ailenin "en haşarı" üyesi olarak tanınıyordu. Çılgın partiler, o partilerde sergilediği bir kraliyet ailesi üyesine çok da yakıştırılmayan davranışlar, kötü alışkanlıklar nedeniyle sık sık basının manşetlerine çıkıyordu Prens.
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Birçok kişiye göre Prens Harry, annesinin mutsuzluğunda ve sonra da erken yaşta hayata vedasında sorumlulukları olduğunu düşündüğü babası ve babaannesine bu şekilde rahatsızlık verip intikam alıyordu. Bu görüşü savunanlara göre Prens Harry, eş seçimi ve ayrılık kararı da dahil bu intikamı sürdürdü.
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Bir başka iddia da Prens'in karısını basının saldırgan tavrından korumak istemesi. Bu noktada da annesi Prenses Diana ön plana çıkıyor. Diana, sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte bulunduğu araçla paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayata veda etmişti. Henüz 36 yaşındaydı.
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Bu ayrılık kararını Prens Harry'nin annesinin intikamını alması dışında nedenlere dayandıranlar da var. Onlara göre de Meghan Markle ağır basan taraf.
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Bu fikirde olanlara göre Markle, aslında başından beri sarayda yaşama niyetinde değildi. Asıl istediği gerçekten ünlü olmaktı.
Markle her ne kadar rol aldığı Suits dizisiyle adını duyarsa da aslında Hollywood'da 'A sınıfı' denilen ünlülerden biri değildi.
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Adını duyurmuş sıradan bir dizi oyuncusuydu. Ama Prens Harry ile evliliği ona hayal ettiği kadar büyük bir şöhret getirdi. Hatta bu ayrılık kararıyla bu şöhret ikiye katlandı. Artık daha çok ilgi çekiyor.
Yani Meghan başından beri peşinde koştuğu bu amaca erişmek için uğraştı ve sonunda Prens'i razı etti.
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Yine iddialara göre Markle'ın bunu yapması sanıldığı kadar da zor değildi. Başından beri Prens Harry üzerinde etkisi olduğu, düğün öncesi Harry'yi babaannesine bile sert şekilde karşı çıkacak kıvama getirdiği iddiaları sık sık basına yansımıştı.
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Bu ayrılığın ardından birçok kişi Meghan Markle'ın oyunculuğa geri döneceğini ya da belki moda alanında etkinlik göstereceğini ileri sürüyor.
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Bir başka görüş de Prens Harry'nin asla kral olamayacağını bildiği bu yüzden de ailenin katı kuralları arasına sıkışıp kalmak istemediği. Bunu savunanlara göre daha farklı bir ortamda büyüyen eşinin etkisiyle bu ayrılık kararını almakta zorlanmadı Prens.
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Gelelim bir başka komplo teorisine... Buna göre Prens Harry aslında Prens Charles'ın oğlu değil. Diana ile binicilik hocası James Hewitt'in oğlu. Bunu da herkes biliyor. Bu yüzden ayrılık kararına kimse ses çıkarmadı. Fakat Kraliçe'nin ayrılık kararından önceden haberdar olmadığı iddiası bu yorumu çürütüyor.
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Bir başka iddia da Meghan Markle'ın başından beri istenmeyen gelin olduğu yolunda. Hatta düğün öncesinde Kraliçe ile "gelecekte aileden ayrılma" konusunda bir anlaşma imzaladığı da söyleniyor. Ama bu da zayıf iddialar arasında.
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Sosyal medyadaki "romantiklere" göre ise Prens Harry bu ayrılık kararına aşkı uğruna verdi. Başından beri Meghan Markle ne isterse yapmaya, onu mutlu etmeye çalışan Prens Harry, onun alışkın olduğu topraklarda yaşama kararına da saygı gösterdi. Yani karısını, hayatını değiştirecek kadar sevdiğini gözler önüne serdi.
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Gelelim sosyal medya kullanıcılarının bu konudaki yorumlarına. Bir kullanıcı "Ben basit bir karar alırken bile bin kere düşünüyorum Prens Harry kraliyetten, evden dışarı çıkar gibi çıktı" diyerek olayı değerlendirdi.
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Bir başka kullanıcı "Artık eşine "seni seviyorum" demesen de olur" şeklinde yorumladı gelişmeyi.
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Birçok sosyal medya kullanıcısına göre Prens Harry'nin bu yaptığı, karısını gerçekten çok sevdiğinin ve uğruna her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğunun göstergesi.
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Bir başka kullanıcı ise olayı şöyle değerlendirdi: "Kimse halinden memnun değil mi? Millet prens ya da prenses olmak için hayaller kurarken gerçek prens ve eşi de başka hayallerin peşinden koşuyor."
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Bir başka Twitter kullanıcısı da "Şu hareketten sonra seni seviyorum demese de olur. Ey aşk sen nelere kadirsin" yorumunu yaptı.
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Bir başka deyişle sosyal medyada komplo teorileri ile romantik yorumlar yarışıyor. İngiliz kraliyet ailesinde neler olacağını da zaman gösterecek.